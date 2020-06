Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Eyraud se voit proposer trois jolis coups en L1 !

Publié le 12 juin 2020 à 3h15 par A.M.

En difficulté financière, l'OM va devoir flairer les bons coups ce été. Et Romain Canuti propose d'ailleurs le nom de trois joueurs de Ligue 1 qui pourrait représenter une belle affaire.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer malin. Et pour cause, les finances du club sont dans le rouge et ne permettent pas d'envisager le recrutement de gros joueurs. Dans cette optique, le marché franco-français qui a ouvert ses portes lundi pourrait représenter une belle opportunité pour l'OM qui attend toutefois l'arrivée du successeur d'Andoni Zubizarreta pour réellement lancer son mercato. Et selon Romain Canuti, journaliste du Phocéen , il y a de très belles affaires à réaliser en Ligue 1.

Et si l'OM profitait du mercato franco-français ?