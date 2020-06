Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour cette pépite africaine ?

Publié le 11 juin 2020 à 21h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs français dont l’OM et le PSG, le jeune international ghanéen de Nordsjaelland Mohammed Kudus semble avoir la cote en Premier League, où plusieurs clubs seraient intéressés pour sa signature.

Mohammed Kudus a décidément la cote. Annoncé dans le viseur de Jacques-Henri Eyraud, qui pourrait se disputer sa signature avec le PSG, l’international ghanéen semble pourtant toujours plus s’éloigner de l’OM la saison prochaine. Comme révélé par le Phocéen la semaine dernière, Mohammed Kudus serait donc dans le viseur de Tottenham pour la saison prochaine. Cependant, d’autres clubs de Premier League seraient également intéressés à l’idée de le faire signer la saison prochaine…

Everton, Newcastle et Liverpool également sur le coup ?