Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette mise au point sur l’avenir de cet attaquant de Ligue 2 !

Publié le 12 juin 2020 à 0h00 par T.M.

Alors que le nom d’Adrian Grbic a notamment été évoqué du côté de l’OM, l’entraîneur de Clermont a fait le point sur l’avenir de son attaquant autrichien.

Auteur d’une très belle saison en Ligue 2 avec le Clermont Foot, Adrian Grbic pourrait bien découvrir l’échelon supérieur la saison prochaine. En effet, les portes de la Ligue 1 s’ouvriraient pour l’Autrichien. Annoncé dans le viseur de Brest, Lorient ou encore Lens, le buteur de 23 ans a également été évoqué du côté de l’OM. A la recherche d’un renfort offensif, les Phocéens pourraient donc pourquoi pas se replier vers Grbic. Dernièrement, son agent assurait d’ailleurs que la porte était bel et bien ouverte pour un possible transfert vers l’OM à l’occasion du prochain mercato estival.

« Je pense qu’il a les qualités et le talent pour aller en Ligue 1 directement »