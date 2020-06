Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du dossier Hernandez déjà connue ?

Publié le 11 juin 2020 à 23h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain seraient bien en course pour Theo Hernandez, mais les choses seraient plus que compliquées.

Avec Layvin Kurzawa qui va quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, Leonardo cherche un latéral gauche. Ainsi, comme nous vous l’avons révélé le 21 avril dernier, le directeur sportif du PSG aurait activé la piste menant à Théo Hernandez. Onda Cero a récemment confirmé ces informations, mais explique que le Français va couter cher au PSG. A en croire le média espagnol, le Milan AC réclamerait pas moins de 50M€ pour Hernandez et Leonardo, qui a déjà dépensé 50M€ pour Icardi, pourrait décider de jeter l’éponge.

Le Milan AC verrouille à double tour Theo Hernandez