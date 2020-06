Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo obligé d’attendre un an ce renfort à 50M€ ?

Publié le 11 juin 2020 à 14h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour le prochain mercato, Ismaël Bennacer réalise une très belle première saison du côté du Milan AC après son transfert en provenance d’Empoli. Cependant, Leonardo pourrait être contraint d’attendre encore un an de plus avant de pouvoir tenter tout mouvement dans ce dossier…

Ismaël Bennacer plaît beaucoup à Leonardo. Comme révélé par le10sport.com le 18 avril dernier, Leonardo s’est renseigné pour l’international algérien. Plus que ça : une première offre, de 30M€, est parvenue jusqu’au dirigeants du Milan AC, finalement refusée par les dirigeants lombards. Une deuxième offre, de 40M€, a rapidement suivi la première, et Leonardo ne compte toujours pas lâcher l’international algérien. Cependant, le PSG pourrait faire face à l’intérêt grandissant de Manchester City, et serait donc contraint d’agir rapidement dans ce dossier. Une volonté que le Milan AC ne partagerait pas…

Pas de départ avant 2021 ?

Car en effet, comme révélé par Calciomercato , la clause libératoire de 50M€ ne serait valable qu’à partir de l’été 2021 pour Ismaël Bennacer. Une clause qui ne ferait pas les affaires de Leonardo pour le moment, désireux d’attirer le milieu de terrain de l’AC Milan dès cet été dans la capitale. Le Milan ne devrait donc pas laisser partir son international algérien cet été, à moins d’une offre impossible à refuser de la part du PSG ou de Manchester City, ou bien que le joueur demande lui-même à être transféré ; une demande qui n’aurait pour le moment pas été transmise. Après une CAN réussie avec l’Algérie, Bennacer a vu sa valeur marchande grimper en flèche, et le niveau de ses performances avec le Milan AC grimper avec elle. Et un club anglais s’en mordrait actuellement les doigts…

Les remords d’Arsenal