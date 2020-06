Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de Wanda Nara sur le transfert de Mauro Icardi !

Publié le 11 juin 2020 à 12h15 par T.M.

C’est désormais officiel, Mauro Icardi est un joueur du PSG à part entière. Un transfert évoqué ce jeudi par Wanda Nara, femme et agent de l’attaquant argentin.

Prêté l’été dernier par l’Inter Milan, Mauro Icardi va finalement rester au PSG. En effet, Leonardo est tombé d’accord avec le club lombard pour le transfert définitif de l’Argentin. Si une option d’achat de 70M€ avait été négociée au moment du prêt, le directeur sportif parisien a su faire baisser l’addition puisque l’affaire se serait bouclée pour 50M€, auxquels pourraient s’ajouter 8M€ de bonus. Une belle opération pour toutes les parties, le PSG, l’Inter Milan, mais aussi Wanda Nara. En effet, la femme et agent de Mauro Icardi s’est félicitée d’avoir bouclé ce dossier, surtout en cette période actuelle.

« Le club connaissait notre intention de rester à Paris »