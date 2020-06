Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre dans ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 11 juin 2020 à 20h45 par A.C.

L’AS Roma ne semble pas prête à laisser Lorenzo Pellegrini filer, sans rien faire. Le milieu de terrain est selon nos informations suivi par le Paris Saint-Germain et la Juventus.

Les doutes concernant le prochain gros coup de Leonardo se dissipent. Ça devrait en effet être un milieu de terrain et, le 29 mai dernier, nous vous révélions la short-list du directeur sportif du Paris Saint-Germain. En bonne position, figure Lorenzo Pellegrini. Selon nos informations, Leonardo maintien le contact pour le milieu de l’AS Roma, qui possède une clause de 30M€. Pourtant, les Giallorossi semblent déterminés à mettre des bâtons dans les roues du PSG ou encore de la Juventus, également sur le coup.

Discussions pour une prolongation entre le clan Pellegrini et la Roma