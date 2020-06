Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette sortie totalement inattendue qui pourrait faire les affaires de Zidane !

Publié le 11 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, Kai Havertz pourrait aussi prendre la direction du Bayern Munich. Mais cet intérêt est-il vraiment concret ? Thomas Müller s’interroge.

Pisté par le Real Madrid, Kai Havertz serait en fait dans le viseur de nombreux clubs. Journaliste pour Sport BILD , Christian Falk a récemment annoncé que le capitaine du Bayer Leverkusen pourrait aussi débarquer au FC Barcelone, au Bayern Munich, à Manchester United, mais aussi à Newcastle cet été. Toutefois, un des joueur bavarois a remis en question l’intérêt de l’actuel champion de la Bundesliga. Voici pourquoi !

Un intérêt « paradoxal » !