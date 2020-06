Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un crack algérien proche de l'ASSE ? La réponse !

Publié le 11 juin 2020 à 23h15 par B.C.

Depuis peu, le nom de Hamza Mouali revient avec insistance du côté de l'ASSE. Néanmoins, le latéral algérien ne serait pas dans le viseur du club stéphanois.

Pensionnaire de Paradou AC en Algérie, le club où se sont révélés Youcef Atal et Hicham Boudaoui, Hamza Mouali aurait tapé dans l’œil de Claude Puel si l'on en croit les informations de France Football . L'ASSE serait prête à enrôler le latéral gauche de 22 ans, et ce dernier semble déterminé à rejoindre le Forez durant l'été. « Ma priorité, c’est l’Europe. (…) J’ai aussi appris récemment que le club français Saint-Etienne a contacté la direction du Paradou. J’espère que ce transfert se concrétisera lors du prochain mercato d’intersaison ». L'espoir algérien pourrait donc rejoindre Saint-Etienne dans un avenir proche, mais Manu Lonjon a jeté un froid sur cette piste.

« Hamza Mouali et l'ASSE ? Ce n'est pas vrai »