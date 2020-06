Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce crack algérien qui répond à l’intérêt de Puel !

Publié le 10 juin 2020 à 19h15 par D.M.

Courtisé par l’ASSE, Hamza Mouali, qui évolue cette saison au Paradou AC, voit d’un bon œil l’intérêt du club stéphanois. Le latéral gauche espère qu’un transfert aura lieu lors du prochain mercato.

L’ASSE s’apprête à changer de projet. Fragilisé par la crise sanitaire et l’arrêt du championnat, le club de Saint-Etienne souhaite se séparer de plusieurs cadres à l’instar de Loïc Perrin ou de Stéphane Ruffier et a l’intention de rajeunir son effectif comme cela a été annoncé par le 10 Sport. Les recruteurs stéphanois exploreraient le marché en quête d’un joli coup et auraient ciblé Hamza Mouali selon les informations de France Football . Ce latéral gauche de 22 ans évolue cette saison en Algérie, au Paradou AC, et a été formé dans la même académie qu'un certain Youcef Atal.

« J’espère que ce transfert se concrétisera lors du prochain mercato »