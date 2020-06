Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a lancé sa révolution !

Publié le 10 juin 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Arrivé sur le banc de l'AS Saint-Etienne en octobre dernier en remplacement de Ghislain Printant, Claude Puel a récupéré un effectif composé de joueurs qu'il n'avait pas choisis. Par conséquent, en vue de cet été, une large revue d'effectif est déjà prévue.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Claude Puel a les idées claires en vue de cet été. En effet, son plan de vol est parfaitement défini puisqu'il souhaite un rajeunissement de son effectif en recrutant de jeunes talents prometteurs et accessibles financièrement. Stratégie que Claude Puel avait lui-même confirmé dans les colonnes de L'Equipe confirmant qu'il était « dans la position d'un bâtisseur d'effectif. Je table sur des jeunes qui ne vont pas représenter un investissement lourd . » Les caisses stéphanoises étant également particulièrement impactées par la crise du Covid-19, l'entraîneur des Verts avait ajouté que « les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles (...) Le précédent projet a impacté les possibilités de passer vite à un autre . » Le recrutement est d'ailleurs bien lancé avec les arrivées de Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans), avant peut-être celle d'Adil Aouchiche (17 ans). Mais l'autre aspect du plan de Claude Puel concerne les ventes. Et là aussi, ça va bouger.

Une première grosse vague de départs

Et cela commence par le départ des joueurs en fin de contrat. Comme le souligne But Football Club , déjà 11 joueurs vont partir : Vermot, Crémillieux, Lacroix, Tannane, Durivaux, Mezaber, Halaimia, Valbon, Bengueddoudj, Hérelle, et Aholou, prêté par Monaco. Les cas Yohan Cabaye et Loïc Perrin ne sont pas encore tranchés, mais là aussi un départ est à l'ordre du jour. Si cela permet une première baisse de la massa salariale, c'est toutefois encore loin d'être terminé. Ainsi, Claude Puel souhaiterait également se séparer de plusieurs cadres que l'on pourrait classer en deux catégories. Il y a ceux dont le salaire est beaucoup trop important, à savoir Stéphane Ruffier, Yann M’Vila, Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz, et ceux qui n'ont guère convaincu la saison dernière : Sergi Palencia, Gabriel Silva, Miguel Trauco, Assane Diousse, Loïs Diony. Les premiers cités seront difficiles à vendre compte tenu de leurs revenus conséquents, mais de nombreuses ventes sont pourtant nécessaires. Et pour cause, si jamais Claude Puel n'arrive pas à effectuer un important dégraissage il sera contraint de se résoudre à vendre Denis Bouanga et/ou Wesley Fofana, qui possèdent la plus importante valeur marchande de l'effectif. Mais ce sont également les deux joueurs sur lesquels Claude Puel compte s'appuyer pour bâtir son équipe la saison prochaine.

