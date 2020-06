Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un crack algérien dans le collimateur de Puel ?

Publié le 10 juin 2020 à 0h00 par A.D.

Alors qu'il n'a pas pu faire mieux qu'une 17ème place en Ligue 1 cette saison, Claude Puel s'activerait en coulisse pour renforcer l'effectif de l'ASSE. Dans cette optique, le coach des Verts aurait activé une nouvelle piste défensive en Algérie : Hamza Mouali.

Claude Puel prépare déjà le prochain mercato. Seulement dix-septièmes de Ligue 1, le coach français et l'ASSE ont vécu une saison plus que compliquée. Pour ne pas revivre la même chose lors de l'exercice 2020-2021, Claude Puel serait déjà sur tous les fronts. Côté départ, le technicien des Verts n'exclut aucune vente pour rééquilibrer les comptes stéphanois. Dans cette optique, et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Claude Puel avance pour se séparer de Denis Bouanga et de Wahbi Khazri. En ce qui concerne les arrivées, l’entraîneur de l'ASSE aurait identifié une toute nouvelle piste.

Hamza Mouali dans le viseur de Claude Puel ?