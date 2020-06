Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet attaquant qui revient sur son incroyable transfert avorté au Barça !

Publié le 9 juin 2020 à 23h00 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Cédric Bakambu aurait pu quitter la Chine pour s'engager en faveur du FC Barcelone. L'attaquant de 29 ans est revenu sur son transfert avorté au Barça.

Cédric Bakambu aurait pu porter les couleurs du FC Barcelone lors de la seconde partie de saison. Dans les derniers instants du mercato hivernal, l'attaquant du Beijing Guoan serait passé tout près de s'engager avec le club blaugrana . Lors d'un entretien accordé à RFI , Cédric Bakambu est revenu sur son faux départ au Barça.

«Etre convoité par le Barça est très flatteur»