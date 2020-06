Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG prêt à faire de l’ombre à Zidane pour Kanté ?

Publié le 12 juin 2020 à 10h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid dans le but de renforcer le milieu de terrain de Zinédine Zidane, N'Golo Kanté pourrait finalement prendre la direction du PSG cet été. Le club de la capitale surveillerait effectivement de près la situation du milieu de Chelsea.

Même si le prochain mercato du Real Madrid ne devrait pas être très mouvementé en vue de l’opération Kylian Mbappé en 2021, Zinédine Zidane pourrait tout de même être tenté par quelques coups. Désireux de renforcer son milieu de terrain, l’entraîneur du Real Madrid garderait un œil sur la situation de N'Golo Kanté. Chelsea pourrait effectivement se séparer du Français pour boucler d’autres dossiers comme celui de Timo Werner. Toutefois, le Real Madrid ne serait pas seul sur ce dossier...

Le PSG et la Juventus sur le coup