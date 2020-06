Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau rebondissement à prévoir pour Cavani ?

Publié le 11 juin 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors qu’il devrait vraisemblablement quitter le PSG, Edinson Cavani n'exclurait pas un nouveau challenge... en MLS !

C’est une tendance qui ne devrait plus s’inverser : Edinson Cavani en fin de contrat avec le PSG jusqu'à la fin du mois de juin et devrait bel et bien quitter le club de la capitale. Reste à savoir où le Matador évoluera la saison prochaine. Si la piste le menant à l’Inter revient avec insistance, le joueur est aussi évoqué en Liga, du côté de l'Atletico Madrid. Edinson Cavani aurait fait savoir récemment qu’il souhaitait prendre son temps et attendre l’issue de la saison avec le PSG qui n’est peut-être pas encore terminée pour prendre une décision. Alors qu'il aurait la possibilité de rester en Europe dans des équipes jouant régulièrement la Ligue des champions, le Matador pourrait également prendre un gros virage et de rejoindre une destination plus exotique.

Cavani attiré par la MLS ?