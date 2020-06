Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La piste N'Golo Kanté de retour au premier plan ?

Publié le 11 juin 2020 à 14h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid aurait fait de Paul Pogba et de Eduardo Camavinga ses deux principales cibles au milieu de terrain, le dossier N'Golo Kanté pourrait également être réactivé.

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid cherche un milieu de terrain pour l’associer à Casemiro. Zinédine Zidane aurait d’ailleurs des noms bien précis en tête pour son recrutement. Le premier nom ciblé est celui de Paul Pogba dont le coach madrilène rêve depuis l'été dernier et qu’il pourrait à nouveau tenter de faire venir dans la capitale espagnole. Le second nom souvent évoqué par la presse espagnole est celui d’Eduardo Camavinga, révélation de la saison avec le Stade Rennais et qui semble promis à un grand avenir. Mais ce n'est pas tout...

Le Real Madrid n'oublia pas N’golo Kanté