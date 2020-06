Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Xavi Simons annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 12 juin 2020 à 11h15 par T.M.

Entraîneur personnel de Xavi Simons, Jonathan Mengeli s’est confié sur l’avenir de la pépite du PSG. Et pour lui, c’est bien avec le club de la capitale que la suite de la carrière du Néerlandais va s’écrire.

Sous le feu des projecteurs à Barcelone lorsqu’il était à La Masia, Xavi Simons était l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation blaugrana. Une aventure qui a toutefois pris fin l’été dernier. Après 9 années passés au sein des équipes de jeunes du Barça, le Néerlandais, représenté par Mino Raiola, a fait le choix de changer d’air et de poser ses valises au PSG. Un gros coup pour Leonardo, qui a donc choisi de miser sur l’avenir en attirant le milieu de terrain de 17 ans. Alors que Xavi Simons a évolué avec les U19 depuis le début de la saison, c’est bien avec l’équipe première que son avenir devrait s’écrire comme on l’a fait savoir dans son entourage.

« Il a le talent, il a tout pour évoluer au plus haut niveau »