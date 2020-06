Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal aurait bougé ses pions pour une pépite !

Publié le 12 juin 2020 à 11h00 par A.D.

Manchester United et Manchester City seraient sur les traces de Thiago Almada depuis plusieurs mois. Le FC Barcelone serait entré dans la course pour la pépite argentine de 19 ans.

Thiago Almada ne manquerait pas de prétendants. Très performante sous les couleurs de Vélez en Argentine, la pépite de 19 ans aurait la cote en Premier League, et particulièrement du côté de Manchester. En effet, le milieu argentin aurait tapé dans l'oeil de Manchester United et de Manchester City il y a plusieurs mois. Toutefois, les deux écuries mancuniennes ne seraient plus seules sur ce dossier, puisque le FC Barcelone viendrait de s'y immiscer. Lors d'un entretien accordé à Crack Deportivo (Radio Concept), Pablo Cavallero, directeur sportif de Vélez, a révélé l'intérêt du Barça pour Thiago Almada.

«Le FC Barcelone a approché le secrétariat technique pour Thiago Almada»