Mercato - ASSE : Puel pourrait récupérer un gros chèque totalement inespéré !

Publié le 13 juin 2020 à 4h00 par A.M.

En quête de liquidités pour cet été tout en espérant pouvoir conserver Wesley Fofana et Denis Bouanga, Claude Puel pourrait voir d'un très bon œil l'intérêt suscités par Vagner Dias et Franck Honorat.

Très ambitieux malgré la situation économique de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel pourrait bien recevoir d'excellentes nouvelles dans les jours à venir. En effet, l'entraîneur des Verts à les idées claires et souhaite un rajeunissement de son effectif tout en se séparant de certains cadres afin d'alléger la masse salariale. Après avoir bouclé les arrivées de Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans), Claude Puel fait d'ailleurs d'Adil Aouchiche sa priorité. Et pour encadrer ses recrues et mener à bien son projet, l'ancien manager de Leicester souhaite s'appuyer sur Wesley Fofana et Denis Bouanga. Problème, ce sont les deux plus importantes valeurs marchandes de l'effectif stéphanois, et ils ne manquent pas de sollicitations. Compte tenu de la situation économique, Roland Romeyer n'écarterait pas la possibilité de vendre au moins l'un des deux. Ce à quoi Claude Puel s'oppose catégoriquement.

Honorat et Vagner Dias sont très demandés