MMA : Pour la première fois depuis leur combat, Baki chante les louanges de Doumbè

Depuis leur affrontement à l’Accor Arena de Paris le 7 mars dernier, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov se cherchent sur les réseaux sociaux. Ainsi, les fans de MMA attendent avec impatience une potentielle revanche entre les deux hommes. S’il a récemment indiqué que celle-ci n’était absolument pas de l’ordre du présent, Baki a également donné un avis flatteur sur le réel niveau de « The Best ».

Alors qu’ils ont été vus ensemble après leur combat au PFL Paris, sourire aux lèvres, riant de la situation grotesque survenue dans le troisième round, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov sont repartis dans des tirades narquoises sur les réseaux sociaux. S’ils s’amusent à se lancer des piques sur X (ex-Twitter), les deux combattants s’apprécient et se respectent sans doute dans la vraie vie. Pour preuve, Baki a récemment fait un pas en avant en se montrant honnête quant à la performance du septuple champion du Glory dans l’octogone de l’Accor Arena.

« Cédric a été bon sur deux points »

« Ce qui est fort chez moi dans ma lutte, c’est par rapport à mon physique, a d’abord affirmé le Tchétchène. Pour mon poids je suis très puissant physiquement. Forcément quand j’amène au sol c’est dur de se relever, et quand j’attrape c’est dur de ne pas tomber. Et Cédric a été bon sur deux points : il s’est relevé à plusieurs reprises, et il est bon pour ne pas créer de moments où on s’accroche et où je peux l’amener au sol. »

Baki agréablement surpris par Doumbè