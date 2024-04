Mercato - PSG : Coup de théâtre pour un joueur de Deschamps ?

Pierrick Levallet

En quête de renforts pour compenser le départ libre de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le PSG penserait à piocher directement en Ligue 1. En effet, Luis Campos aurait des vues sur Youssouf Fofana. Mais alors que d'autres clubs seraient intéressés par le joueur de l'AS Monaco, la formation parisienne ne se serait pas encore positionnée sur le dossier.

Le PSG a déjà établi son plan de vol pour compenser le départ de Kylian Mbappé sur le mercato. Le club de la capitale entendrait recruter dans tous les secteurs pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique la saison prochaine. Dans cette optique, les dirigeants parisiens multiplieraient les pistes sur le marché des transferts.

Mercato : Le PSG plombé par son grand rival ? https://t.co/dbgqptokHS pic.twitter.com/1WFD58moYM — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Youssouf Fofana dans le viseur de Luis Campos ?

Luis Campos envisagerait notamment de recruter directement en Ligue 1. Foot Mercato a révélé ces dernières heures que le PSG pensait à Youssouf Fofana, qui réalise une belle saison avec l’AS Monaco. D’autres clubs se seraient positionnés sur le dossier. Les Rouge-et-Bleu , eux, n’auraient finalement pas prévu grand-chose pour l’international français.

Le PSG ne s'est pas positionné sur le dossier

À en croire les informations de Fabrizio Romano, le PSG ne travaillerait pas activement sur le transfert de Youssouf Fofana. Les clubs italiens ne plancheraient pas non plus sur le dossier du milieu défensif de l’AS Monaco. La situation resterait ouverte pour cet été pour le joueur de 25 ans. Affaire à suivre...