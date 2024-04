Mercato : Le PSG s'active pour un joueur de Deschamps

Alexis Brunet

Le PSG va à coup sûr se montrer très actif lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale cherche notamment à mettre la main sur un milieu de terrain, et Luis Campos a déjà quelques noms en tête. Les pistes Joshua Kimmich et Bruno Guimarães sont les plus chaudes, mais Paris aurait un autre joueur dans le viseur. En effet, Youssouf Fofana intéresserait particulièrement les dirigeants parisiens.

L'été sera particulièrement agité du côté du PSG. En effet, le club de la capitale doit gérer au mieux le départ de Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde 2018 devrait prendre le chemin du Real Madrid, et Paris va donc devoir lui trouver un remplaçant de grande qualité. Mais ce n'est pas tout, les dirigeants parisiens veulent aussi renforcer le milieu de terrain en priorité.

Le PSG a deux gros noms pour le milieu de terrain

Cet été, le PSG a affirmé qu'il voulait recruter un grand milieu de terrain, pour renforcer qualitativement son entrejeu. Deux noms ressortent majoritairement, celui de Bruno Guimarães et celui de Joshua Kimmich. Le Brésilien pourrait coûter 115M€, et il sera donc très difficile de l'arracher à Newcastle. Pour l'Allemand en revanche, cela sera moins coûteux, mais tout dépendra du nom du prochain entraîneur des Bavarois.

Le PSG pense à Youssouf Fofana également