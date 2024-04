Le PSG s'active pour la signature d'un crack

Thibault Morlain

Après Warren Zaïre-Emery, le PSG est en train de faire émerger de nouveaux cracks issus de son centre de formation. C'est notamment le cas de Senny Mayulu, sur lequel Luis Enrique compte de plus en plus. A 17 ans, il est l'un des prochains espoirs du PSG. Reste maintenant à le conserver sur le long terme et ça discuterait de cela en coulisses.

Si le PSG voit passer de nombreux cracks par son centre de formation, le problème est de les conserver sur le long terme. L'exode des talents est un talent qui frappe le club de la capitale depuis plusieurs années maintenant. Désormais, le PSG tâche de remédier à cela et sécuriser l'avenir de ses prodiges. C'est ce qui se passerait actuellement avec Senny Mayulu.

Mercato - PSG : La vérité éclate pour le départ de Luis Enrique https://t.co/JzaGZjs1mb pic.twitter.com/0gy0B9QVaN — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Une prolongation au PSG pour Mayulu ?

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Senny Mayulu continuera-t-il l'aventure avec le PSG ? Cela serait en discussions en coulisses et une prolongation serait évoquée entre les différentes parties. Sur X , Abdellah Boulma a fait savoir que le PSG avait entamé les négociations pour la signature d'un nouveau contrat pour Mayulu.

Attention à Dortmund ?