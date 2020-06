Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Pini Zahavi impliqué dans la vente de l’OM ? La réponse !

Publié le 12 juin 2020 à 20h30 par Alexis Bernard

Ces dernières semaines, au cœur d’une possible vente de l’OM, le nom de Pini Zahavi a été cité comme potentiel intermédiaire de luxe. Après renseignement pris, le10sport.com est en mesure de faire la lumière sur ce dossier.

Acteur incontournable de l’ombre, personnage puissant, super agent… Les superlatifs ne manquent pas quand il est question d’évoquer Pini Zahavi. Bien avant Jorge Mendes et Mino Raiola, celui qui s’est fait connaître en France en bouclant l’arrivée de Neymar au PSG (le transfert le plus cher de toute l’Histoire, 222 millions d’euros) a endossé le costume d’intermédiaire de luxe pour le monde du football. Depuis plus de 20 ans, Pini Zahavi fait partie des plus gros deals et il n’est jamais loin des dossiers XXL, que ce soit pour les transferts comme pour les processus de ventes de club. C’est dans ce rôle que son nom a été cité comme possible intermédiaire dans la vente de l’OM à un fond d’investissement saoudien.

Pas de Zahavi dans la vente de l’OM