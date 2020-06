Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bennacer prêt à tout pour rejoindre le PSG ? La réponse !

Publié le 25 juin 2020 à 12h30 par T.M.

Courtisé par le Real Madrid ou Manchester City, Ismaël Bennacer donnerait sa priorité au PSG. Toutefois, l’Algérien ne voudrait pas partir au bras de fer avec le Milan AC.

Quel sera le renfort au milieu de terrain pour le PSG cet été ? Ces dernières heures, le nom de Tanguy Ndombele s’est ajouté à la liste des cibles, rejoignant alors Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer. Et alors que Leonardo fait du Serbe de la Lazio sa priorité pour ce mercato, du côté de Doha, on réclame l’arrivée du joueur du Milan AC comme vous l’a révélé Le 10 Sport. Un intérêt des Qataris qui semble avoir touché pour Bennacer puisque cela serait l’une des raisons de son envie de rejoindre le PSG cet été. En effet, malgré l’intérêt du Real Madrid ou de Manchester City, l’Algérien ferait savoir en coulisse son envie de rejoindre l’effectif de Thomas Tuchel. « J’aimerais bien signer dans ce club. Outre l’aspect sportif et financier, j’adore Paris, une ville où il fait bon vivre », aurait-il lâché à ses proches.

Un bras de fer Bennacer-Milan AC ?

Toutefois, pour quitter le Milan AC et rejoindre le PSG, Ismaël Bennacer a encore du chemin à faire et il en est conscient. « Il me sera difficile de quitter le Milan où je dois reconnaître que je suis bien traité », confierait-il à son entourage, comme le rapporte le média algérien, Compétition . Pour l’ancien joueur d’Empoli, la solution pourrait alors de demander en personne son départ au Milan AC et partir au bras de fer. Un scénario qui ne plairait pas vraiment à Bennacer, ayant un grand respect pour les Rossoneri. « Par correction envers un club qui m’a permis au bout de quelques semaines d’avoir une notoriété internationale, je suis vraiment gêné d’aller frapper à la porte du président et lui dire que je veux partir », expliquerait le joueur du Milan AC. Ce serait donc au PSG de faire le travail et de trouver les bons arguments pour faire céder les Lombards.

Déjà 2 offres du PSG !

Tout serait ainsi entre les mains du PSG et de Leonardo. D’ailleurs, le club de la capitale est déjà passé à l’attaque pour tenter de convaincre le Milan AC de lâcher Ismaël Bennacer. Selon les informations du 10 Sport, 2 offres ont déjà été formulées à hauteur de 30M et 40M€. Deux offres toutefois refusées par les Rossoneri, mais la dernière proposition de Leonardo se rapproche du prix attendu par les Milanais. Il ne manquerait donc plus qu’un petit effort. A voir maintenant si les Parisiens le réaliseront afin de se renforcer dans l’entrejeu et de réaliser à cette occasion le rêve de Bennacer.