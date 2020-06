Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo garde une fenêtre de tir pour Gianluigi Donnarumma !

Publié le 25 juin 2020 à 11h30 par La rédaction

Désireux de porter les couleurs du Milan AC encore bien longtemps, Gianluigi Donnarumma verrait les discussions autour d’une éventuelle prolongation s’éterniser. Quel est le véritable problème ? Le portier italien est-il vraiment résigné à écarter l’intérêt du PSG ? Eléments de réponse.

Le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain risque d’être très mouvementé. En plus d’avoir récemment boucler le dossier Mauro Icardi et de se positionner sur d’autres dossiers chauds comme celui d’Eduardo Camavinga, Leonardo chercherait activement un gardien de but pour préparer l’après Keylor Navas et inscrire dans la durée un portier dans le projet parisien après les performances en dents de scie de Gianluigi Buffon ou encore d’Alphonse Areola. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait jeté son dévolu sur Gianluigi Donnarumma. Contractuellement lié au Milan AC jusqu’en juin 2021, le portier italien de 21 ans pourrait bien déposer ses valises dans le club de la capitale dès cet été. Entre ses envies de rester, les difficultés à prolonger son contrat ou encore l’intérêt farouche du PSG, voici tout ce qu’il faut savoir sur ce dossier !

Prolonger quitte à snober le PSG !

Formé en grande partie au Milan AC, Gianluigi Donnarumma a intégré l’équipe première et a disputé ses premières minutes dans l’élite italienne en 2015, sous un certain Siniša Mihajlović. Considéré en Italie comme le probable héritier de Gianluigi Buffon, le jeune portier italien a ensuite prolongé son contrat jusqu’en 2021 en 2017. Mais que souhaite-t-il faire ensuite ? Selon les informations de Calciomercato.com , Donnarumma souhaiterait absolument prolonger avec les Rossoneri . L’Italien porte le club milanais dans son cœur et il serait impossible pour lui de le quitter dans un avenir proche. En faisant ce choix, Donnarumma semble être prêt à écarter les nombreux intérêts dont celui du PSG. Le club de la capitale serait d’ailleurs toujours aussi chaud sur le dossier et Leonardo pourrait transmettre un contrat en or à la direction milanaise pour convaincre le jeune gardien italien. Le directeur sportif du PSG souhaiterait aussi jouer la carte de la Ligue des Champions, compétition que Donnarumma n’a toujours pas disputé ! Et aux dernières nouvelles, rien ne serait perdu dans ce dossier pour le PSG puisque les négociations autour d’une éventuelle prolongation seraient très très compliquées !

Des discussions bien compliquées !