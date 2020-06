Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur l'enveloppe de Leonardo pour cet été !

Publié le 25 juin 2020 à 8h45 par B.C.

Malgré la crise du coronavirus qui a secoué le monde du foot, le PSG compte bien se renforcer cet été, ne serait-ce que pour pallier les nombreux départs qui se profilent. Mais Leonardo va devoir se montrer ingénieux puisque le club de la capitale ne disposera pas d'une grosse enveloppe lors du mercato...

Dans une longue interview accordée au JDD le 14 juin dernier, Leonardo avouait que le PSG devra se montrer « créatif » cet été, dans un marché des transferts pleinement perturbé par la crise du coronavirus. Habitué à se montrer actif et des recrutements XXL, le PSG sera donc calme si l'on en croit son directeur sportif. « On devra trouver de bonnes solutions pas trop chères », confiait-il, avant d'ajouter le club de la capitale allait repartir sur « une année de transition, sans bling-bling ». Pourtant, une vague d'arrivée est bel et bien attendue à Paris, puisque de nombreux joueurs s'apprêtent à quitter le club, à l'image de Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier ou encore Tanguy Kouassi, mais Leonardo devra faire avec les moyens du bord pour pallier ces départs.

70M€ à investir cet été ?

Avec des pertes qui dépasseraient les 200M€ après l'arrêt de la saison, le PSG va en effet disposer d'une maigre enveloppe mercato cet été si l'on en croit les informations du Parisien. Le quotidien francilien explique qu'en espérant vendre au moins un joueur, le club de la capitale ne disposerait que de 70M€ à dépenser cet été. De quoi obliger Leonardo à se montrer très prudent pour éviter toute erreur sur le marché.