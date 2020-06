Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas oublié cet international français !

Publié le 25 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a assuré à la mi-juin, le dossier Tiémoué Bakayoko n’est certainement pas clos au PSG. Et l’intérêt de Leonardo a été une nouvelle fois confirmé ces dernières heures.

Comme le10sport.com ne cesse de vous le révéler, l’une des grosses priorités de Leonardo dans le cadre du mercato estival réside dans le recrutement d’un, voire de deux milieux de terrain. Selon nos informations exclusives divulguées le 15 juin dernier, le directeur sportif du PSG pense toujours à Tiémoué Bakayoko, dont le retour du milieu à Chelsea a été officialisé mercredi par l’AS Monaco, où il était prêté pour la saison. On vous assurait que les discussions étaient toujours d’actualité et Le Parisien a confirmé cette tendance.

Bakayoko, plan B de Ndombele ?

Ces dernières heures, le quotidien de la capitale a affirmé que le PSG resterait en contact avec le clan Bakayoko dans l’éventualité d’un transfert en cas d’échec du PSG dans la course à la signature de Tanguy Ndombele. Une offre entre 30 et 35M€ pourrait faire l’affaire aux yeux de Chelsea. Reste à savoir quelle tournure prendra l’opération Tiémoué Bakayoko à présent.