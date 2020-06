Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : La piste Bakayoko toujours active !

Publié le 15 juin 2020 à 15h30 par La rédaction mis à jour le 15 juin 2020 à 15h35

Sur les tablettes du PSG, Tiémoué Bakayoko a vu son dossier rentrer dans le rang ces dernières semaines. Mais selon nos informations, la piste est toujours bien active côté parisien !

Avec une liste très fournie de cibles pour le milieu de terrain, Leonardo a ouvert de nombreux dossiers pour son recrutement estival. Depuis plusieurs mois, le directeur sportif brésilien étudie en effet de nombreuses pistes pour avoir le choix et accélérer sur les joueurs qui rempliront les critères du PSG, autant sportif que financier. Et parmi les premiers dossiers ouverts par Leonardo, on retrouve Tiémoué Bakayoko. Révélée par le10sport.com le 16 avril, l’intérêt du PSG pour le milieu de terrain de Chelsea a été refroidi par le prix demandé par les Blues : 35 millions d’euros. Et ces dernières semaines, le dossier a été « mis en sommeil », Leonardo activant les grandes manœuvres pour Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Ismaël Bennacer (Milan AC).

Discussion toujours en cours

Si le nom de Bakayoko a pris un peu de recul par rapport à ceux de Milinkovic-Savic, Bennacer ou encore Pellegrini, il reste tout de même sur les tablettes du PSG. Selon nos informations, des discussions sont toujours en cours entre les différentes parties. Et si la perspective d’un transfert sec semble écartée par le PSG, qui souhaite concentrer ses investissements ailleurs (notamment sur Milinkovic-Savic), la possibilité d’un nouveau prêt pour Tiémoué Bakayoko serait toujours à l’étude. A 25 ans, l’international français n’est pas uniquement la cible du PSG. Comme révélé par le10sport.com, le Milan AC est très intéressé par son retour, lui qui a porté les couleurs milanaises en 2018-2019. L’OGC Nice a également regardé le dossier mais il est trop onéreux pour les Aiglons, qui sont passés à autre chose.



Du côté du PSG, l’option Bakayoko est toujours active. Elle n’est pas prioritaire mais peut le devenir si les dossiers Bennacer (Paris a transmis une offre à 30 millions d’euros et un montant de 40 millions d’euros ensuite), Milinkovic-Savic (offre de 60 millions d’euros, la Lazio Rome veut attendre la fin de saison et réclame 85 millions d’euros en cas de qualification en Ligue des Champions) ou Pellegrini (l’Italien dispose d’une clause libératoire à 30 millions d’euros, payable en deux fois, qui s’activera sur le mois de juillet) ne vont pas au bout.