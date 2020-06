Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud prépare de très grosses ventes !

Publié le 15 juin 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

En grandes difficultés financières, et toujours sous la menace du fair-play financier, l'Olympique de Marseille va devoir vendre. Et Jacques-Henri Eyraud semble avoir les idées claires pour cet été.

Le temps presse à l'OM. En attente des décisions du fair-play financier, Jacques-Henri Eyraud n'a toujours pas nommé de directeur du football censé remplacer Andoni Zubizarreta avec des fonctions élargies. En attendant, André Villas-Boas prend les choses en mains sur le mercato et semble déjà avoir établi ses priorités. Le technicien portugais veut un défenseur central et un milieu de terrain à vocation défensive afin de compenser les prochains départs, mais également un renfort offensif. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le nom de Boulaye Dia (Reims) a refait son apparition dans les discussions olympiennes, compte tenu de la complexité du dossier M'Baye Niang. Cependant, avant d'envisager quoique ce soit sur le marché, il va falloir vendre.

Bouna Sarr, le premier à partir ?

La Provence s'est d'ailleurs penchée sur ce sujet dans ses colonnes ce lundi. Et visiblement, Jacques-Henri Eyraud semble avoir les idées claires concernant les joueurs à céder. Le premier pourrait d'ailleurs être Bouna Sarr. Reconverti avec brio au poste de latéral droit par Rudi Garcia, l'ancien Messin présente un profil rare et très apprécié sur le marché. En effet, le Borussia Dortmund, Everton, l'Atlético de Madrid et les deux clubs de Séville surveilleraient Bouna Sarr dont les qualités offensives semblent faire l'unanimité sur le marché pour un latéral droit. L'OM attendrait environ 15M€ pour son joueur dont le prix pourrait donc grimper grâce à la concurrence. Ce serait une belle affaire pour un joueur recruté 1,5M€. Mais Bouna Sarr n'est pas le joueur le plus cher de l'effectif olympien.

Sanson, Caleta-Car et Kamara, c'est le même tarif !