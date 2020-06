Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : José Mourinho débarque pour un gros nom du PSG !

Publié le 15 juin 2020 à 12h15 par La rédaction

Non-prolongé avec le PSG, Thiago Silva attire les convoitises. Outre Arsenal et Everton, un nouveau cador anglais serait venu aux renseignements.

Une fin d’ère se profile au PSG. Leonardo l'a annoncé, il va opérer de grands changements au sein de l’effectif du club parisien. Cela se caractérise par un renouvellement de l’effectif de Thomas Tuchel. Ainsi, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva ne seront pas prolongés. Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le PSG. Une nouvelle page se tourne dans la carrière du défenseur brésilien et ce dernier chercherait un dernier challenge en Europe avant de retourner dans son pays natal. Alerté par sa situation contractuelle, de nombreux cadors européens sont venus aux renseignements en vue d’un transfert cet été. Parmi eux, Arsenal et Everton, comme révélé en exclusivité sur le 10sport le 9 juin, seraient sur les rangs, mais un nouveau cador anglais pointerait le bout de son nez pour Thiago Silva.

Thiago Silva pisté par Tottenham ?