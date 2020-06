Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Cavani et Silva, Leonardo annonce trois autres départs !

Publié le 13 juin 2020 à 20h45 par B.C.

Dans un entretien à paraître ce dimanche dans le JDD, Leonardo confirme que Thiago Silva et Edinson Cavani quitteront le PSG à l'issue de la saison, et il en sera de même pour Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric Maxim Choupo-Moting, également en fin de contrat.

Tous les deux en fin de contrat, Thiago Silva et Edinson Cavani vont quitter le PSG à l'issue de la saison. Leonardo a en effet confirmé les départs des deux cadres parisiens ce samedi dans des propos accordés au JDD . « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a expliqué le directeur sportif du PSG, tout en précisant qu'il comptait sur les deux joueurs pour la Ligue des Champions cet été. Au cours du même entretien à paraître en intégralité dimanche, Leonardo en a profité pour sceller l'avenir des autres joueurs en fin de contrat.

« L'idée, c'est aussi d'en rester là »