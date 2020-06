Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche une bombe pour Cavani et Thiago Silva !

Publié le 13 juin 2020 à 19h00 par B.C.

C'était dans l'air du temps, c'est confirmé par Leonardo dans un entretien au JDD : Thiago Silva et Edinson Cavani vont quitter le PSG à l'issue de la saison en cours.

C'est une page du PSG qui va se tourner. Recrutés par Leonardo en 2012 et 2013, Thiago Silva et Edinson Cavani voient leur contrat arriver à terme à l'issue de la saison, et même si le coronavirus a bousculé les plans du club de la capitale, les deux légendes parisiennes vont bientôt partir. Dans un entretien à paraître dans le JDD ce dimanche, Leonardo, directeur sportif du PSG, annonce en effet que la capitaine et le meilleur buteur de l'histoire du club ne prolongeront pas leur contrat.

« Ça a été une décision très difficile à prendre »