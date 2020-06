Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans ce dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 13 juin 2020 à 17h45 par H.G. mis à jour le 13 juin 2020 à 17h47

Alors que le PSG a fait tout son possible pour convaincre Tanguy Kouassi de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, le jeune joueur de 18 ans aurait pris la décision de faire ses valises cet été.

Considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs issus du centre de formation du PSG, Tanguy Kouassi voit son avenir au sein du club de la capitale s’écrire en pointillés depuis plusieurs mois. Arrivant au terme de son contrat aspirant le 30 juin prochain, le jeune de 18 ans capable d’évoluer au milieu de terrain et en défense centrale sera libre de rejoindre l’écurie de son choix à cette date. Cependant, Leonardo serait conscient de son potentiel et n’aurait donc pas l’intention de le laisser filer si facilement. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait fait son possible pour convaincre Tanguy Kouassi de signer son premier contrat professionnel avec les pensionnaires du Parc des Princes, mais il se pourrait que tous ses efforts aient été vains.

Tanguy Kouassi aurait décidé de quitter le PSG !