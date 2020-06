Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il relancer la piste N'Golo Kanté ?

Publié le 13 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Longtemps intransférable, N'Golo Kanté pourrait cette fois-ci être placé sur la liste des transferts par Chelsea. De quoi inciter le PSG à se positionner ? C'est notre sondage du jour !

C'est un nom que les supporters du PSG ont l'habitude d'entendre. Depuis son arrivée en Premier League, N'Golo Kanté ne cesse d'être envoyé dans la capitale. Le 10 Sport vous annonçait notamment au début de l'année 2019 que le champion du monde français était toujours dans viseur du PSG, mais Chelsea n'a jamais voulu entendre parlé d'un départ, incitant alors le club parisien à regarder ailleurs. De toute manière, le milieu de 29 ans se sentirait bien à Londres et n'envisagerait pas de quitter son club, mais Frank Lampard pourrait en décider autrement.

L'été ou jamais pour N'Golo Kanté ?