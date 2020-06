Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 50M€ !

Publié le 13 juin 2020 à 16h45 par La rédaction

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à recruter Thomas Partey. Malgré la concurrence d’Arsenal, le club parisien peut encore espérer acter l'arrivée du joueur de l'Atlético de Madrid..

Le milieu de terrain devrait être, à coup sûr, l'un des principaux chantiers de Leonardo cet été. Pour preuve, le PSG multiplie les pistes pour satisfaire ses besoins. En plus de Sergej Milinković-Savić, Sandro Tonali ou encore Ismaël Bennacer, le PSG étudierait également le dossier Thomas Partey. Le milieu de terrain de l’Atletico de Madrid pourrait quitter son club cet été, grâce notamment à une clause libératoire à 50M€, et le PSG serait sur les rangs pour l’accueillir. Si dans ce dossier Leonardo doit composer avec la concurrence d’Arsenal, le dossier Partey semble néanmoins réalisable pour le PSG.

Pas d’accord entre Arsenal et l’Atletico pour Thomas Partey