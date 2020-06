Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ancien du club qui interpelle à nouveau Leonardo et Al-Khelaïfi

Publié le 13 juin 2020 à 18h15 par A.D.

Passé par le PSG entre 2010 et 2013, Nenê se verrait bien y faire son retour. Interrogé par le site officiel du club, le Brésilien a confié qu'il était prêt à occuper une place dans l'organigramme parisien.

Nenê verrait d'un très bon oeil un retour au PSG. Pensionnaire du club de la capitale entre 2010 et 2013, le milieu offensif de Fluminense a fait un appel du pied à Leonardo le 25 mai. « Finir au PSG, pour moi, ce serait très bien. Je reçois souvent des messages de supporters, ça me touche beaucoup. J’ai écrit une histoire merveilleuse au PSG, et ça serait une très belle chose pour moi d'y finir ma carrière. Paris, c'est ma deuxième maison » , avait-il expliqué à Téléfoot (TF1). S'il se dit prêt à défendre à nouveau les couleurs du PSG, Nenê (38 ans) se voit également faire partie de l'organigramme parisien à l'avenir.

«Si les deux parties sont contentes, je n’aurais aucun doute pour venir»