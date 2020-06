Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eden Hazard, l’heure de la confirmation !

Publié le 13 juin 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid reprendra la course au titre en Liga ce dimanche contre Eibar, cette rencontre marquera également le grand retour d’Eden Hazard à la compétition. Freiné par les blessures cette saison, l’international belge aurait fait son possible pour revenir à son meilleur niveau dans un contexte où certaines informations laissaient récemment planer le doute sur son avenir chez les Merengue.

La Liga a repris ses droits ce jeudi après près de trois mois d’interruption du fait de la pandémie de COVID-19. Pour le Real Madrid, ce retour à la compétition interviendra ce dimanche à 19h30 à l’occasion de la réception d’Eibar, non pas au Santiago Bernabeu comme à l’accoutumée mais dans le stade Alfredo Di Stefano habituellement occupé par le Castilla . Mais plus que le retour aux affaires des hommes de Zinedine Zidane, cette rencontre marquera également le grand retour à la compétition d’Eden Hazard, la recrue phare des Madrilènes à l’été 2019. Arrivé en provenance de Chelsea contre 100M€, l’international belge de 29 ans n’a malheureusement pas connu des débuts idéals pour ses premiers pas en Liga, la faute à un malheureux enchaînement de blessures, la dernière en date étant une seconde fissure de la malléole survenue le 22 février dernier sur le terrain de Levante (défaite 1-0 du Real Madrid). À l’époque, on annonçait que la saison de l’ancien joueur du LOSC était terminée, mais le Belge a finalement été l’un des bénéficiaires de la longue suspension de la saison causée par la pandémie du coronavirus. Eden Hazard a pu se soigner tranquillement, et il sera à la disposition de Zinedine Zidane dans les prochaines semaines alors que se profile le money time dans la course au titre entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Eden Hazard de retour au meilleur de sa forme physique ?

À en croire les dernières informations venues d’Espagne, il se pourrait même qu’Eden Hazard ait profité de la période du confinement pour revenir au meilleur de sa forme. C’est notamment ce qu’affirme le média espagnol ABC , qui est allé se renseigner auprès de personnes proches du Real Madrid. Le constat de ces dernières est clair : en référence à ses qualités d’accélération, Eden Hazard aurait été « comme une moto » lors de la dernière répétition générale organisée par Zinedine Zidane au stade Alfonso Di Stefano avant le match contre Eibar. Plus encore, le Belge serait en meilleure forme physique qu’avant ses deux blessures en novembre et février lui ayant cassé son rythme cette saison. Toujours d’après ABC , il se dirait au sein du Real Madrid que le natif de La Louvière est « prêt à jouer dès maintenant » et qu’il serait de retour « comme un avion » selon Arvalo Arbeloa, l’entraîneur de l’équipe junior du club de la capitale espagnole. Pour l’heure, l’inconnue serait encore de savoir si Eden Hazard démarrera ce dimanche en tant que titulaire ou s’il entrera en jeu en seconde période, mais une chose est certaine : l’attaquant belge fera bien son grand comeback sur le terrain.

Pas de départ du Real Madrid à prévoir pour Eden Hazard