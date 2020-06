Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton N'Golo Kanté totalement relancé cet été ?

Publié le 12 juin 2020 à 17h30 par B.C. mis à jour le 12 juin 2020 à 17h37

Régulièrement annoncé sur les tablettes du PSG ces dernières années, N'Golo Kanté reste une option de choix pour renforcer l'entrejeu du club de la capitale. Alors que Chelsea s'est toujours montré intraitable, il semble que la porte soit cette fois-ci ouverte pour le départ de l'international français.

Époustouflant sous les couleurs de Leicester puis de Chelsea, N'Golo Kanté s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. De quoi susciter des convoitises de la part de prestigieux clubs européens, à commencer par le PSG. Depuis l'arrivée de QSI, le club de la capitale peine en effet à trouver la bonne solution dans l'entrejeu, surtout suite au départ à la retraite de Thiago Motta. Le 10 Sport vous avait alors annoncé au début de l'année 2019 que la piste N'Golo Kanté avait été activé par la direction parisienne, mais Chelsea n'a jamais souhaité entendre parler d'un départ, mettant ainsi fin aux espoirs du PSG. Néanmoins, ce dossier pourrait se rouvrir dans les prochaines semaines...

Le départ de Kanté pour la première fois envisagé par Chelsea ?

Longtemps réticent à l'idée de se séparer de son champion du monde, Chelsea commencerait à s'interroger sur N'Golo Kanté, surtout Frank Lampard. Le coach anglais prépare en effet un mercato de folie pour cet été en convoitant Kai Havertz, Timo Werner ou encore Ben Chilwell, tandis que l'arrivée d'Hakim Ziyech a déjà été bouclée, et tout cela a un coût. Les dépenses de Chelsea pourraient atteindre les 280M€ cet été explique le Daily Mail ce vendredi, et même si Roman Abramovich aurait promis à Lampard les fonds nécessaires pour renforcer au maximum l'équipe, de nombreuses ventes seraient au programme, et N'Golo Kanté pourrait alors être concerné. L'international français a fêté ses 29 ans en mars dernier et n'a disputé que 18 matches de Premier League en raison de plusieurs blessures, et avec l'émergence de Billy Gilmour et le retour de blessure de Ruben Loftus-Cheek, il pourrait être sacrifié par Frank Lampard durant le mercato estival précisait le Sun cette semaine.

Le PSG resterait vigilant, mais a d'autres priorités