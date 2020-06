Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Leonardo et le Milan AC, l'été promet d'être agité...

Publié le 13 juin 2020 à 12h30 par La rédaction

Alors que le PSG négocie pour Ismaël Bennacer et s’intéresse à Theo Hernandez et Alessio Romagnoli, le Milan AC pourrait aussi se tourner vers des joueurs de l’effectif parisien pour se renforcer la saison prochaine…

Leonardo, passé par le Milan AC, n’oublie pas ses anciens amours. Revenu au PSG en début de saison en tant que directeur sportif après un premier passage entre 2011 et 2013, le Brésilien s’intéresse toujours aux joueurs du club dans lequel il est passé la saison dernière en tant que directeur sportif. Ainsi, comme révélé par le10sport.com , Leonardo est actuellement en train de négocier pour une arrivée de l’international algérien, Ismaël Bennacer, et une nouvelle offre de 40M€ a été transmise par la direction parisienne. Theo Hernandez et Alessio Romagnoli font également partie des joueurs ciblés par Leonardo. Et l’axe Milan / Paris pourrait continuer de se développer, car les Rossoneri chercheraient à renouveler leur défense centrale, et le Milan AC ciblerait deux joueurs parisiens…

Tanguy Kouassi, la pépite parisienne

Ainsi, comme révélé par Tuttosport , le Milan AC aurait jeté son dévolu sur le jeune défenseur central français de 18 ans Tanguy Kouassi. En fin de contrat à la fin de la saison du côté du PSG, le jeune Français n’a pour le moment pas signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Très apprécié par Tuchel, il pourrait tout de même, selon les informations de Footmercato , signer son premier contrat pro dans les prochaines semaines du côté du PSG, même si l’appel du Milan AC aurait pu être intéressant en raison du temps de jeu qui aurait pu lui être proposé la saison prochaine. Capable d’également évoluer devant la défense, le jeune Kouassi aurait pu apporter un peu de fraîcheur dans une défense du Milan qui pourrait être largement remaniée la saison prochaine…

Thiago Silva, l’expérience