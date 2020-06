Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Kakuta se rapproche !

Publié le 13 juin 2020 à 12h20 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2020 à 12h21

Préparant la prochaine saison en Ligue 1, le RC Lens serait proche de réaliser un gros coup avec l’arrivée de Gaël Kakuta.