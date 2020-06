Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour M’Baye Niang !

Publié le 13 juin 2020 à 11h15 par Th.B.

Bien que le joueur et l’OM formuleraient un intérêt réciproque, aucune discussion concrète ne semble avoir eu lieu entre les différente parties pour le transfert de M’Baye Niang à Marseille.

« L'OM ? C'est vrai que c'est flatteur, et il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'il y a eu des discussions, mais il n'y a rien de concret. Je n'ai pas signé et l'OM a des problèmes à régler. C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir, et quoi qu'il arrive, le Stade Rennais sera dans mon cœur » . Voici le message clair que M’Baye Niang a fait passer récemment. L’attaquant du Stade Rennais a clairement fait savoir qu’une aventure à l’OM lui plairait, bien que le club breton n’ait finalisé son transfert que l’été dernier. Alors Niang va-t-il quitter Rennes pour Marseille à l’intersaison ? L’intérêt serait réciproque, mais en l’état actuel des choses, on se trouverait bien loin d’un transfert de M’Baye Niang à l’OM.

