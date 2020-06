Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça penserait à une alternative à Lautaro Martinez !

Publié le 13 juin 2020 à 11h00 par Th.B.

Déterminé à recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone travaillerait cependant sur d’autres pistes afin de ne pas finir bredouille en cas d’échec dans le dossier Martinez. L’option Dries Mertens serait explorée, mais vouée à l’échec.

Depuis de longues semaines, le FC Barcelone travaillerait en coulisse dans l’optique de mener à bien le recrutement de Lautaro Martinez, pressenti pour à terme prendre la succession de Luis Suarez. Le jeune attaquant argentin de l’Inter (22 ans) serait la grande priorité du Barça dans ce secteur de jeu. Un accord entre le clan Lautaro Martinez et les dirigeants blaugrana aurait déjà été trouvé. Cependant, les discussions avec l’Inter ne semblent pas déboucher sur un terrain d’entente pour son transfert. Le club culé ne disposerait pas des moyens financiers pour s’aligner sur les 111M€ de sa clause libératoire, qui est le prix réclamé par l’Inter. En ce sens, le FC Barcelone scruterait le marché dans l’optique de trouver des alternatives à ce dossier prioritaire. Dries Mertens en serait une, mais cette piste ne devrait mener à rien.

Mertens, plan B du Barça pour Lautaro Martinez, mais…