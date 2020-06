Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce XXL de Rakitic sur son avenir au Barça !

Publié le 13 juin 2020 à 8h30 par B.C.

Régulièrement annoncé sur le départ, Ivan Rakitic a fait savoir qu'il n'envisageait pas de quitter la Catalogne cet été.

C'est un sujet qui revient chaque été. Malgré un contrat qui le lie au FC Barcelone jusqu'en 2021, Ivan Rakitic est régulièrement annoncé sur le départ. Il y a un an, le Croate était envoyé au PSG dans le cadre de l'opération Neymar, et depuis quelques semaines, c'est au FC Séville que le nom du milieu de terrain est évoqué. Il faut dire que le Barça cherche à renflouer ses caisses et souhaiterait éviter de perdre gratuitement Rakitic l'été prochain. Interrogé sur sa situation, le joueur de 32 ans a toutefois fait savoir qu'il voulait rester au FC Barcelone.

« Les gens du club savent que le Barca est le club parfait pour moi »