Mercato - OM : André Villas-Boas, le nouveau directeur sportif de l’OM ?

Publié le 13 juin 2020 à 11h30 par La rédaction

Orphelin d’Andoni Zubizarreta depuis le départ de ce dernier, l’OM recherche toujours activement son directeur général du football. En attendant, c’est André Villas-Boas qui assumerait ce rôle. Et il pourrait très bien s’en sortir…

Et si l’OM tenait déjà son nouveau directeur sportif ? Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta le 14 mai dernier, l’OM n’a plus de directeur sportif. Orphelin de son grand ami, le technicien portugais André Villas-Boas se posait même des questions concernant son avenir, avant de finalement décider de rester pour disputer la Ligue des Champions avec son groupe. Finalement, le Portugais a fait le choix de rester et son influence sur la Canebière serait toujours plus importante. Toujours à la recherche de son niveau directeur général du football, Jacques-Henri Eyraud pourrait avoir trouvé en Villas-Boas son homme fort du sportif, alors que le profil de Michael Emenalo intéresse beaucoup le président du club phocéen comme vous l'a annoncé Le 10 Sport…

« Son réseau est très important »

Comme révélé par le Phocéen , André Villas-Boas occuperait actuellement le rôle de son ancien ami pour le moment. Plus que ça : selon une source proche du portugais, Villas-Boas pourrait tenir ce rôle encore longtemps. « Il est assez malin pour faire venir les joueurs qu’il souhaite à l’aide de prêts avec options. Son réseau est très important, à l’image des coachs portugais en général. Mais, le sien l’est encore plus grâce à ses liens avec Jorge Mendes et les plus gros agents du pays. De plus, sa cote auprès des joueurs de Liga NOS est énorme et beaucoup souhaitent travailler avec lui. C’est pour cela qu’il n’y a pas d’urgence à recruter un nouveau directeur sportif », explique donc ce proche du coach portugais. Pour le moment, Villas-Boas aurait donc pris en main 100% des dossiers mercato de l’OM…

Eyraud cherche toujours un successeur ?