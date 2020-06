Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à frapper fort avec Erling Haaland ?

Publié le 15 juin 2020 à 11h45 par La rédaction

Impressionnant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland pourrait d’ores et déjà quitter le club allemand cet été. Direction le Real Madrid ? Le PSG serait prêt à faire en sorte que la pépite norvégienne ne rejoigne pas les rangs de Zinédine Zidane !

Auteur de 11 buts en 12 apparitions en Bundesliga cette saison, Erling Haaland continue d’impressionner le monde du football. À seulement 19 ans, la pépite norvégienne enchaîne les bonnes prestations et il n’est pas étonnant de voir de nombreuses grosses écuries se pencher sur ce dossier. Sur les tablettes du Real Madrid dans le but d’épauler Karim Benzema bien seul en attaque cette saison, Haaland pourrait aussi débarquer au Paris Saint-Germain. Effectivement, si l’on en croit ces informations, l’attaquant du Borussia Dortmund serait l’option préférée du PSG pour pallier le départ d'Edinson Cavani !

Prêt à se l’offrir pour une somme mirobolante ?