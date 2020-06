Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger confirmé pour Tanguy Kouassi !

Publié le 15 juin 2020 à 10h15 par La rédaction

En plus du départ acté de Thiago Silva, Leonardo pourrait perdre un autre défenseur central : Tanguy Kouassi. La pépite du PSG serait effectivement plus proche de signer son premier contrat professionnel avec le Borussia Dortmund que de s'engager avec le club de la capitale.

Leonardo a récemment annoncé qu'Edinson Cavani et Thiago Silva ne prolongeront pas leur aventure respective avec le Paris Saint-Germain. Mais en plus de perdre ces deux gros piliers du club de la capitale, le directeur sportif du PSG pourrait avoir bien du mal à assurer leur succession à commencer par celle du capitaine brésilien. Pressenti pour remplacer Thiago Silva numériquement, Tanguy Kouassi devrait également quitter le PSG pour rejoindre l’Allemagne comme vous l’avait révélé le10sport.com il y a quelques jours. Un journaliste a confirmé cette information !

Kouassi vers le Borussia Dortmund ?

Désireux de ne pas signer son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi aurait reçu une offre énorme du Borussia Dortmund selon les informations de Manu Lonjon et de source allemande. Le club allemand pourrait alors doubler le Real Madrid mais aussi le Milan AC dans la course à la pépite française. Le PSG est actuellement en grande difficulté face à ses jeunes talents puisqu’en plus de Tanguy Kouassi, Leonardo pourrait aussi perdre Adil Aouchiche dans les prochains jours. Affaire à suivre...