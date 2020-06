Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ultime tentative de Leonardo pour Adil Aouchiche ?

Publié le 15 juin 2020 à 4h15 par T.M.

A 17 ans, Adil Aouchiche semble plus proche que jamais de signer son premier contrat pro à l’ASSE. Toutefois, du côté du PSG, on pourrait bien tenter une ultime tentative pour inverser la tendance.

Ces dernières saisons, le PSG a assister à l’exode de ses plus grands talents. Et ce cauchemar n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, malgré le travail de Leonardo, Tanguy Kouassi ne devrait finalement pas signer son premier contrat avec le club de la capitale. Ayant montré de belles choses cette saison, le joueur de 17 ans devrait laisser exploser son talent loin du Parc des Princes et il devrait en être de même pour Adil Aouchiche. Annoncé lui aussi comme l’un des grands talents du centre de formation du PSG, le milieu de terrain pourrait signer son premier contrat pro du côté de l’ASSE. Néanmoins, Leonardo ne semble pas avoir totalement renoncé pour Aouchiche.

Une réunion de la dernière chance ?