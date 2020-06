Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est fixé dans deux dossiers !

Publié le 15 juin 2020 à 2h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Jadon Sancho et Achraf Hakimi, Sebastien Kehl, dirigeant du Borussia Dortmund annonce clairement la couleur. Le Real Madrid est prévenu.

Cet été, Zinedine Zidane souhaite renforcer son effectif, et le Borussia Dortmund pourrait bien être directement impliqué dans le mercato du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, le club merengue pourrait bien préparer une offensive pour Jadon Sancho bien que Liverpool soit en pole position dans ce dossier. D'autre part, Achraf Hakimi, prêté depuis deux saisons au sein du club de la Ruhr, pourrait revenir au Real Madrid, mais le Borussia Dortmund compterait le conserver. Sebastien Kehl a fait le point sur ces deux dossiers.

Dortmund annonce la couleur pour Sancho et Hakimi