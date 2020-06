Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée au PSG ? Cette piste à 30M€ aurait tranché !

Publié le 14 juin 2020 à 21h15 par Th.B.

Souhaitant recruter un milieu de terrain, voire deux cet été, Leonardo pense à Lorenzo Pellegrini, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, cette opération serait perdue d’avance pour le directeur sportif du PSG. Explications.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne désormais. Bien qu’il ait révélé au JDD ne pas savoir l’enveloppe dont le PSG bénéficiera cet été en soulignant la nécessité d’être créatif sur le marché, Leonardo semble avoir les idées claire sur le recrutement du club de la capitale. En plus de renforts aux postes de latéral à gauche et à droite, deux milieux de terrain pourraient débarquer. Le directeur sportif du PSG a déjà fixé ses priorités et Lorenzo Pellegrini fait partie de la short-list de Leonardo, comme le10sport.com vous l’a récemment rappelé. Certes, le joueur dispose d’une clause libératoire fixée à 30M€ dans son contrat avec la Roma. Cependant, Pellegrini reste « très lié » au club romain d’après le directeur sportif Gianluca Petrachi. Et les propos du dirigeant du club de la Louve ne sont pas anodins.

Pellegrini aurait pris la décision de rester à Rome